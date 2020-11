Trump vuelve a jugar golf. Sigue sin reconocer la victoria de Biden

El golf como remedio contra la tristeza.

El presidente, Donald Trump, regresó este domingo a su club de golf privado de Sterling (Virginia) y siguió sin reconocer la derrota en las elecciones del 3 noviembre, en las que se impuso el candidato demócrata, el ya mandatario electo Joe Biden.

Horas después de que Biden ofreciese su discurso de triunfo este sábado desde Wilmington (Delaware), Trump evitaba todavía pronunciarse al respecto.

Biden, quien fue exvicepresidente entre 2009 y 2017 con el entonces mandatario Barack Obama, se presentó en ese discurso como el líder conciliador que buscará acabar con la polarización en el país.

Previamente, Trump, que también pasó el sábado la jornada practicando su deporte favorito en su club privado a las afueras de Washington, había insistido en que las elecciones estaban “lejos de haber finalizado” y prometía una ofensiva legal ante sus denuncias, sin evidencias, de fraude electoral.

Sunday scenes of golf at the Virginia self branded course where President Trump has played twice this weekend. He has not conceded the race nor spoken publicly since Thursday. pic.twitter.com/7Bi0p2xoTt

— Kelly O'Donnell (@KellyO) November 8, 2020