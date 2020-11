Bombero de Florida atiende fuego en su casa, encuentra a la esposa muerta

Un bombero de Florida vivió el martes el peor momento de su carrera al tener que acudir a una emergencia en su vivienda y encontrar a su esposa muerta.

Corey Logan, bombero de Miami-Dade, fue el primero en llegar a la escena por un fuego en su casa de Homestead. El servidor público temía por su esposa, quien sufría de varios problemas de salud. Su preocupación era válida ya que encontró a la mujer sin vida su habitación luego de no poder escapar al humo y a las llamas.

“Fue el primero en tomar acción. Estaba en el camión que respondió al fuego”, dijo una fuente de servicios de emergencia al Miami Herald.

This story was painful to write. This man needs a tremendous amount of strength to deal with what he is currently going through. https://t.co/8qk4r8jcZ0

— Samantha Branca (@samantha_branca) November 11, 2020