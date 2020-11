Cisne hembra viajó en el Metro de Nueva York en ruta al hospital; una hispana la salvó

Un cisne hembra herida al borde de la muerte fue salvada por un neoyorquino que la subió al Metro como una ambulancia improvisada, generando una de las imágenes más hermosas de este atribulado año.

Ariel Córdova Rojas, de 30 años, andaba en bicicleta cerca del refugio de vida silvestre de Jamaica Bay alrededor de las 4 p.m. el jueves, cuando notó al pájaro herido sentado solo en la hierba.

“Ella no se movía en absoluto”, narró Córdova, quien solía trabajar en el refugio para aves “Wild Bird Fund”, en el Upper West Side. “Me acerqué y ella se quedó quieta. Los cisnes son normalmente muy agresivos y muy territoriales, así que sabía que algo andaba mal”.

La amante de los pájaros recogió al cisne, que no podía caminar ni volar, la cubrió con su abrigo y caminó con el ave y su bicicleta una milla hasta la entrada del parque.

“No tenía idea de lo que iba a hacer”, recordó Córdova “La estación de guardabosques estaba cerrada. El “Brooklyn Animal Care Center” estaba demasiado ocupado “.

Finalmente fue ayudada por un grupo de espectadores que se preguntaron qué estaba haciendo con la majestuosa ave. Cuando les contó su historia, los buenos samaritanos la llevaron a ella y al cisne a la estación Howard Beach en la línea A del Metro, mientras que otro hombre que resultó ser un trabajador de la Agencia Metropolitana de Transporte MTA, condujo su bicicleta hasta la estación.

Córdova y la cisne viajaron en Metro hasta Nostrand Ave. en Brooklyn, donde un par de empleados del “Wild Bird Fund” las recogieron y llevaron al Upper West Side.

La cisne resultó tener toxicidad por plomo y se encuentra en condición estable en la clínica. “Ella tiene algo de plomo en su sistema, que en realidad es bastante común para las aves acuáticas en la ciudad de Nueva York”, dijo Córdova. “Los cisnes mientras pastan en el agua a veces recogen anclas de plomo, poco a poco se filtran en su cuerpo. ”

El heroico rescate se produjo en vísperas del cumpleaños número 30 de Córdova. “Fue una gran manera de cerrar mis 20 años”, comentó al Daily News.

