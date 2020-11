Don Mattingly es nombrado Manager del Año de la Liga Nacional

El exjugador de los Yankees y ahora manager de los Miami Marlins, Don Mattingly, fue nombrado Manager del Año de la Liga Nacional este martes.

Con un récord de 31-29 en su quinto año al frente de los Marlins, Mattingly consiguió llevar a Playoffs al equipo por primera vez desde el 2003, con todo y que tuvo que lidiar con un brote de COVID-19 que contagió a 18 de sus jugadores y diezmó su roster, obligándolo a realizar 174 movimientos en la temporada.

La mano firme de Mattingly, de 59 años, jugó un papel importante en el cambio de rumbo del equipo pese a esta situación y los llevó a eliminar a uno de los favoritos: los Cubs, campeones de la División Central de la Liga Nacional, antes de ser barridos por los Braves en la Serie Divisional.

Don Mattingly is your NL Manager of the Year for 2020. 👏 pic.twitter.com/IlWGWJcUiS

