Aumenta presión para que Biden integre a latinos en su gabinete

Una coalición de 42 organizaciones hispanas pide al presidente electo Joe Biden que el 20% de los miembros de su gabinete sean de miembros de esa comunidad, luego de confirmarse en las elecciones sus poder de voto, que fue básico para el triunfo del demócrata en varias entidades clave, incluidas Colorado, Wisconsin y Michigan.

“Las 42 organizaciones abajo firmantes recomiendan encarecidamente que nombre a hispanos calificados… en todos los niveles de su Administración”, indica la misiva firmada por Kenneth Romero, director ejecutivo de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA, en inglés), y Al Gallegos, copresidente del grupo.

Los promotores del voto latino, impulso de negocios, así como defensores de defensores de los derechos civiles de esta comunidad consideraron que el demócrata debería incluir al menos cinco miembros de esa comunidad en el gabinete.

“También creemos que su administración debe tener una fuerte presencia de hispanos en todos los niveles, para reflejar plenamente la diversidad de la población de nuestra nación”, indica la misiva. “Su administración y nuestro país se beneficiarán de la riqueza del talento y el compromiso que los latinos aportan al servicio público”.

La petición surge a la par de la Asociación Nacional de Oficiales Demócratas Latinos (NALEO, por sus siglas en inglés) que envió una carta similar al presidente electo, para que al menos el 20% de su equipo esté integrado por activistas, servidores públicos y expertos en distintas áreas en el sector privado de esta comunidad.

La NHLA es una organización no partidista, establecida en 1991, que integra a las principales asociaciones y líderes hispanos a nivel nacional, a fin de asegurar el impulso de la agenda de esta comunidad en los niveles de decisión.

“Los hispanos son cerca del 20% de los estadounidenses, pero nunca hemos estado representados de manera equitativa en el Gabinete u otros nombramientos”, lamentó la NHLA. “Sin la pericia y la experiencia que los latinos aportan a la gobernanza de nuestra nación, el gobierno de Estados Unidos perderá la oportunidad de desarrollar e implementar de manera efectiva políticas sólidas sobre los problemas que afectan a todos los estadounidenses”.

Los activistas consideran que es momento de que el Gobierno de los Estados Unidos nombre a un latino como Secretario del Tesoro, de la Defensa o en el Departamento de Justicia.

De hecho, el nombre del fiscal general de California, Xavier Becerra, ha circulado en algunos reportes, como de Politico y The Washington Post, para suceder a la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado, pero también como posible Fiscal General de la nación.

“Hay un gran talento preparado para servir a nuestro país. Estoy seguro de que el presidente electo Biden, en colaboración con el vicepresidenta electa Harris, formará un equipo formidable para Estados Unidos”, dijo Becerra a petición de este diario. El Fiscal no quiso desmentir ni confirmar su integración al gabinete.

Latinos comprise 18% of the population & they should be represented at all levels of government. That's why @MALDEF joins @NHLAgenda in asking President-elect Joe Biden to commit an administration that is 20% Latino. Read more here: https://t.co/7IMabYSeAB pic.twitter.com/P7m76MazJm

— MALDEF (@MALDEF) November 12, 2020