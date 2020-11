NBC y Telemundo afinan Desfile Macy’s de Acción de Gracias adaptado a la pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Cancelado” ha sido la palabra más usada este año en la escena artística mundial, pero en el caso del Desfile Macy’s de Acción de Gracias, los productores han preferido adaptarse para mantener la tradición que abre la navidad desde Nueva York a todo el país desde 1924.

Ciertamente este año la gente no madrugará masivamente en NYC y zona vecinas para acudir con sus niños a la ruta de 2.5 millas del famoso desfile con grandes globos, del Upper West Side a Herald Square. Pero sí habrá un espectáculo, aunque sin audiencia en vivo.

El desfile se transmitirá en todo el país como un evento de televisión por NBC y Telemundo el jueves 26 de noviembre de 9 a.m. a 12 p.m., en todas las zonas horarias.

Los globos estarán atados a cinco vehículos en lugar de ser transportados por manipuladores, y no se usará la ruta completa del desfile: toda la actividad estará limitada al área de Macy’s Herald Square (34 st con Broadway), donde normalmente terminaba, frente a la tienda por departamentos por grande del mundo.

Los artistas anunciados incluyen “Danza Fiesta” representando el Día del Orgullo Puertorriqueño y “FDNY Emerald Society Pipes and Drums” del Desfile de San Patricio, que este año por primera vez tampoco se pudieron realizar; Big Apple Circus, Radio City Rockettes, las bandas de NYPD y Gay Big Apple Corps Band y un segmento del New York City Ballet (El Cascanueces).

También, entre muchos otros, Dolly Parton, Patti LaBelle, los Muppets/Plaza Sésamo, y presentaciones de cinco musicales de Broadway cancelados por la pandemia en marzo: Ain’t Too Proud – The Life and Times of The Temptations, Hamilton, Jagged Little Pill y Mean Girls. Para más detalles, consultar el listado de NBC News.

En su larga historia, el desfile sólo se había cancelado durante la 2da Guerra Mundial en tres oportunidades (1942 a 1944), debido a la escasez de helio para inflar los globos.