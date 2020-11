Histórico: Miami Marlins contratan a la primera mujer gerente general de MLB

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un hecho sin precedentes, un equipo de MLB anunció la contratación de una mujer como gerente general. Se trata de Kim Ng, quien aportará todo su conocimiento a los Miami Marlins, su nuevo equipo.

Ng se desempeñó recientemente como vicepresidente senior de operaciones de béisbol de MLB. Anteriormente fue asistente del gerente de los New York Yankees y los Los Angeles Dodgers, por lo que las labores del puesto no le son nada ajenas.

“En nombre del propietario principal Bruce Sherman y de todo nuestro grupo de propietarios, esperamos que Kim traiga una gran cantidad de conocimientos y experiencia a nivel de campeonato a los Miami Marlins”, se puede leer en el comunicado con el que el equipo anunció la incorporación.

“Su extenso trabajo en la expansión de las iniciativas de béisbol y softbol juvenil mejorará nuestros esfuerzos para hacer crecer el juego entre nuestra juventud local a medida que continuamos haciendo un impacto positivo en la comunidad del sur de la Florida”, se agrega en la misiva.

Como dato adicional, Kim Ng, quien también pasó un tiempo en la oficina central de los Chicago White Sox, será la mujer de mayor rango en operaciones de béisbol entre los 30 equipos de la liga.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe — Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020

Y sus primeras palabras al mando fueron prometedoras para los aficionados: “Este desafío es uno que no me tomo a la ligera. Cuando entré en este negocio, parecía poco probable que una mujer liderara un equipo de Grandes Ligas, pero estoy obstinada en la búsqueda de mis objetivos. Mi objetivo ahora es traer un campeonato de béisbol a Miami. Me siento honrada y ansiosa por continuar construyendo la cultura ganadora que nuestros fanáticos esperan y merecen “, explicó Ng en el comunicado.