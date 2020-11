¿Quién es The Weeknd y por qué merece estar en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este jueves el artista The Weeknd confirmó mediante redes sociales que será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl, al compartir el primer póster oficial del magno evento, pero ¿quién es y por qué merece estar allí?

Madonna, Michael Jackson, Prince, The Who, The Rolling Stones, Aerosmith, U2, James Brown y muchos artistas de primer nivel han ocupado este lugar en el pasado y en la edición LV del Super Bowl lo hará The Weeknd, un artista canadiense que no es ningún improvisado, ya que tras una década en el mundo de la música, su talento lo ha llevado ha realizar colaboraciones en diversos géneros musicales, con personalidades como Maluma, Kendrick Lamar, Daft Punk, Ariana Grande y Drake.

Abel Makkonen Tesfaye, el nombre real de The Weeknd, es uno de los artistas favoritos entre el público joven, por temas como “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “Blinding Lights”, siendo este último el más popular, debido a que ha sido utilizado para un reto de baile en redes sociales que se hizo viral, con más de 800,000 coreografías, tan sólo en Tik Tok, hechas por gente de todo el mundo, incluyendo influencers y personalidades de la TV.

Con sólo 4 discos en el mercado, The Weeknd ha ganado diversos premios, entre los que destacan tres Grammy Awards, ocho Billboard Music Awards, dos American Music Awards, dos MTV Video Music Awards y nueve Juno Awards.

“Todos crecimos viendo las actuaciones más importantes del mundo en el Super Bowl y uno sólo puede soñar con estar en esa posición“, declaró The Weeknd en el comunicado con el que la NFL oficializó la noticia. “Me siento honrado y extasiado por estar en el centro de ese escenario este año“, agregó.

Y el talento de The Weeknd no sólo se limita a la música, ya que también es actor y guionista. De hecho el año pasado apareció en la película “Uncut Gems” y ha coescrito algunos capítulos de la serie animada American Dad, en la que también ha aportado su voz, de la misma forma en que lo ha hecho para Robot Chicken.

Por si fuera poco, el artista, quien está patrocinado por diferentes marcas, lanzó en el 2016 su propia línea de ropa y calzado deportivo en conjunto con Puma.

Tesfaye también es un hombre de negocios, ya que es accionista mayoritario de la compañía de eSports, OverActive Media Group, la cual tiene equipos competitivos que participan a nivel mundial en Overwatch.

Vaya, en términos generales, The Weekend es todo un estuche de sorpresas que conecta muy bien con gente de todo el mundo, principalmente los jóvenes, por lo que no es raro que la NFL lo haya elegido para estar al frente del espectáculo del Super Bowl LV, que veremos el próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida.