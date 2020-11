Repartidor murió arrollado por camión de cervezas “Bud Light” en Queens

Un repartidor murió tras ser arrollado por un camión de cervezas “Bud Light” ayer en Astoria Boulevard, Queens (NYC).

Los videos publicados en la aplicación Citizen muestran la motocicleta roja parcialmente atrapada por una de las ruedas del tractor-remolque en Crescent Street, mientras los bomberos examinan la escena.

Otro video mostró el semirremolque a mitad de camino girando a la derecha en la carretera de Astoria Boulevard, con su cabina chocando contra el carril de bicicleta protegido.

Las imágenes sugieren que el conductor del camión giró a la derecha hacia el ciclomotor alrededor de las 8:30 a.m., destacó New York Post.

La víctima masculina no identificada fue transportada a Mount Sinai Queens, donde sucumbió a sus heridas. NYPD no divulgó detalles sobre el conductor.

Los repartidores que estaban en el lugar anoche dijeron que la víctima de 35 años era uno de los suyos y que su turno casi había terminado cuando ocurrió la colisión.

El mes pasado, funcionarios electos locales pidieron al Departamento de Transporte (NY-DOT) que reforzara las protecciones en el carril para bicicletas, que actualmente está separado de los automóviles por endebles postes de plástico.

El asambleísta electo Zohran Mamdani (D-Queens) ratificó las quejas anoche en su cuenta Twitter. “Durante meses, Astoria le dijo al DOT que el carril para bicicletas no es lo suficientemente seguro. Todos los días, los autos sobrepasan los delineadores flexibles diseñados para que los conductores los ignoren (…) Uno de los bloques que se negaron a proteger fue el sitio donde mataron a nuestro vecino”.

A principios de mes Ernesto Guzmán (42), repartido mexicano de pizzas, murió arrollado en el Upper East Side de Manhattan por un auto que se dio a la fuga.

Our neighbor was killed today.

They were on a scooter on Crescent Street when a semi careened into the bike lane & crushed them.

Wrapped in its wheels, they briefly survived while medics freed them. But just hours later, they died.

All because @NYC_DOT refused to protect them. pic.twitter.com/KbFH05pscV

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 12, 2020