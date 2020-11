Mexicano repartidor de pizza murió arrollado en Manhattan; conductor Uber huyó

NYPD está buscando al conductor de una camioneta Uber que aparentemente golpeó y mató al repartidor de pizzas Ernesto Guzmán en el Upper East Side de Manhattan.

Justo antes de las 4:30 p.m. del domingo, la policía respondió a una llamada al 911 sobre un ciclista atropellado en la intersección de East 97th Street y 2nd Avenue.

Los oficiales que respondieron encontraron al trabajador hispano de 42 años, que había estado montando una bicicleta electrónica, tirado en la carretera con heridas visibles. Lo llevaron a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

Guzmán era un inmigrante mexicano que residía en East Harlem, detalló Daily News. Las autoridades dijeron que una investigación preliminar determinó que la víctima viajaba hacia el sur por la 2da Avenida cuando fue golpeado por un Chevy Tahoe negro, que iba en sentido oeste por la calle 97.

La conductor huyó de la escena. La camioneta luego fue recuperada, desocupada, a cuadras cerca de la intersección de East 96th St y 3rd Avenue, informó Pix11.

No se han anunciado arrestos y la investigación sigue en curso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Ernesto Guzman, 42, was making a pizza delivery on his e-bike when an SUV driver killed him at Second Ave. and E. 97th St. in East Harlem.

The driver ditched the vehicle, registered to an Uber base.

Guzman immigrated from Mexico to build a better life.https://t.co/uNNrnt2uyy

— New York Daily News (@NYDailyNews) November 2, 2020