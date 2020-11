¿Cuánto dinero tiene Pitbull?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Pitbull es un rapero y compositor cubanoamericano que tiene un patrimonio neto de $100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Es uno de los artistas musicales más populares del mundo actual. Además de que es patrocinado por decenas de marcas.

En 2001, firmó con la disquera Luke Records, y cuando terminó este contrato comenzó a trabajar con Lil Jon. En un principio, Pitbull comenzó a lanzar remixes de rap popular y sus propios estilos libres.

En 2004, lanzó su álbum debut “M.I.A.M.I”, el cual alcanzó el número 2 en la lista de rap de los Estados Unidos y el número 14 en la lista Billboard 200.

Al año siguiente, Pitbull y Sean “Diddy” Combs cofundaron Bad Boy Latino, un sello que se centra en el hip hop latino, el soul y otras músicas tropicales.

Sus sencillos exitosos incluyen “I Know You Want Me”, “Give Me Everything”, “Feel This Moment”, “Timber”, “Time Of Our Lives” y más.

Los álbumes de Pitbull han vendido millones de copias en todo el mundo, y el artista se destaca por sus muchas colaboraciones y sencillos pegadizos.

Durante su carrera, ha colaborado con Jennifer Lopez, Lil John, Shakira, Usher, Diddy y otros artistas más. Ha encabezado seis giras de conciertos y ha sido telonero de Britney Spears y Enrique Iglesias.

Por su exitosa trayectoria, Pitbull ha lograd acumular su asombrosa fortuna de $100 millones de dólares.

