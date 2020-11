Alcalde confirma que las escuelas públicas de Nueva York sí seguirán abiertas este martes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

¿Cuál fue el porcentaje de contagios de coronavirus hoy? Esa es la pregunta que se hacen cada día los millones de padres que tienen hijos en las más de 1,700 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, que temen que una vez la cifra alcance el 3% los planteles serán cerrados. Pero eso no ocurrirá este martes, según anunció el alcalde Bill de Blasio.

Este lunes, el mandatario municipal inició su rueda de prensa diaria para actualizar sobre la situación del COVID-19 en la Gran Manzana, respondiendo primero esa pregunta que está en la mente de millones de neoyorquinos: “Las escuelas sí seguirán abiertas”.

Y es que se estima que de los 1.1 millones de estudiantes que hay en el sistema escolar público de la Gran Manzana, por lo menos 300,000 están asistiendo a clases en sus escuelas varios días a la semana, por lo que el cierre de los planteles será una decisión que afectará a millones de familias.

El Alcalde indicó que el porcentaje de la tasa de positividad el último día fue de 2.77%, y por ello, al no llegar todavía al 3%, permitirá que las escuelas permanezcan abiertas este martes. “Seguiremos luchando en la medida de lo posible por mantenerlas abiertas cada día, y al igual que nosotros, ustedes tampoco pueden renunciar a este esfuerzo diario por mantener nuestras escuelas funcionando cada día, lo que es una bendición para nuestros niños y nuestras familias”.

De Blasio volvió a recordar que el estándar que se impuso, del 3% de tasa de positividad en un promedio de siete días, fue para permitir que se materializara la apertura de los planteles, y es algo que ha permitido tanto a los padres como los maestros tener una idea constante de qué tan seguras están las escuelas en el día a día, ya que pueden hacer seguimiento a esta métrica.

“Cuando nos pusimos la meta de mantener este porcentaje, como una manera de garantizar la seguridad en las escuelas, también ha permitido que sea una medida para que los padres tuvieran confianza de que pondríamos la seguridad y la salud como nuestra prioridad número uno, y así ellos, al poder monitorear cómo se está desarrollando ese porcentaje cada día, tengan confianza en que estamos cumpliendo con nuestra meta”, dijo De Blasio.

Pero a pesar de esta buena noticia, De Blasio, una vez más, pidió a los padres y a los maestros que estén preparados porque esta es una realidad que puede cambiar en cualquier momento, asegurando que no puede saber con seguridad si los padres serían avisados con más de 48 horas por adelantado si se decide el cierre de los planteles.

El otro punto en el que volvió a insistir el Alcalde este lunes fue el exhortar a los neoyorquinos a no realizar ningún tipo de reuniones para la celebración del Día de Acción de Gracias la próxima semana, y sobre todo el mantener al mínimo los viajes y evitar la movilización a estados donde se está registrando una drástica alza de contagios.

“Esto es algo difícil de pedir a la gente, pero se lo volvemos a insistir, que no viaje durante las fiestas. Me duele el solo sugerirlo, pero es necesario que se entienda que no deben viajar en estos días de fiesta y mantener las reuniones familiares lo más pequeñas posibles”, dijo el Alcalde, agregando que sabe que eso no será fácil “pero es la única forma de parar el crecimiento de casos que hemos estados experimentando”.

Máscaras, máscaras y… más máscaras

Hasta la saciedad, las autoridades de la Ciudad han insistido que la única manera de mantener bajo control la propagación del virus es seguir cumpliendo con las normas impuestas desde la primavera pasada, sobre todo el uso de máscaras.

El comisionado de Salud de la Ciudad, el Dr. Dave Chokshi, quien estuvo junto al Alcalde, indicó que como neoyorquinos “cada uno de nosotros conocemos a alguien que ha sido afectado con el COVID-19, y para algunos ha sido una experiencia muy dolorosa, y para otros ha sido alguien muy cercano el que ha sufrido por esto, un vecino, un amigo, o alguien que conocemos, como el bodeguero o el barbero… y ese sufrimiento debe ser un recordatorio de la delicada situación que enfrentamos actualmente”.

El ‘máximo doctor de la ciudad’ fue contundente al decir: “Hemos sufrido mucho con la propagación del virus, y por eso hay que recordar que tener un comportamiento adecuado es vital, y una acción que le pedimos a todos los neoyorquinos seguir tomando es el usar máscaras tanto fuera como en el interior, sobre todo si se está con familiares que son vulnerables”.

El Comisionado explicó que la nueva campaña del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), denominada ‘Indoors or Outdoors, Keep Your Face Covering On’, tiene como objetivo recordar que el virus también se propaga fácilmente en reuniones familiares pequeñas en el interior de los hogares. “El virus toma ventaja de la familiaridad y usualmente se transmite en pequeñas reuniones sociales, con amigos y parientes, como cumpleaños o el reunirse a ver un partido”.

Una cifra que preocupa

Como se ha venido reportando diariamente desde hace más de una semana, una de las cifras que más preocupación está causando a las autoridades es el alarmante aumento diario de los nuevos casos de COVID-19. La métrica que estableció la Ciudad, basada en siete días consecutivos, es de 550 casos, pero ese número ha venido aumentando sostenidamente en la última semana, al registrar 779 el pasado lunes 9 de noviembre, luego subir a 817 el miércoles 11 y ubicarse en 926 el sábado 14, para sobrepasar la alarmante cifra de los 1,000 casos este lunes, al ubicarse en 1,057 casos.

“Esta es una cifra de nuevos casos que nos preocupa mucho, pero que también es el resultado de la masiva cantidad de pruebas que estamos haciendo, con 75,000 personas en un solo día, como ocurrió el pasado viernes, y eso por supuesto provocará que se vean más casos positivos”, dijo el Alcalde.

Otra de las cifras que presentó De Blasio fue el de nuevas hospitalizaciones por sospecha de COVID-19, y cuyo número promedio de alarma fue establecido en 200 en un solo día, y que ayer fue de 92 pacientes.

Al concluir, De Blasio insistió a los neoyorquinos que sigan respetando las normas de distanciamiento social y el uso de máscaras, pero también los instó a que continúen haciéndose las pruebas periódicamente. Tan solo la semana pasada, según reveló el mandatario, más de 300,000 personas se hicieron los test en los cinco condados, algo que es crucial para combatir la posibilidad de la llegada de una ‘segunda ola’.

“Si no se ha hecho la prueba todavía, por favor vaya y hágalo, porque están disponibles, es fácil, rápido y es gratis. Eso hará una diferencia enorme en este momento con la situación que estamos viviendo”, finalizó De Blasio.