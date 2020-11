Biden respalda ley como “HEROES Act” para nuevos cheques de estímulo de $1,200

El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden declaró su aval a un paquete de alivio económico con cheques de estímulo como el estipulado bajo la Ley Héroes, aprobado en mayo por los demócratas en la Cámara de Representantes.

En un tuit desde su cuenta oficial, Biden dijo este lunes que el Congreso federal se debe unir “ahora mismo” para aprobar una legislación de alivio económico por coronavirus como “HEROES Act”.

Right now, Congress should come together and pass a COVID relief package like the HEROES Act that the House passed six months ago. Once we shut down the virus and deliver economic relief to workers and businesses, then we can build back better than ever before.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020