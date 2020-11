Ex maestra mató a su hija adolescente e hirió a su niño: tiroteo en Connecticut

Una ex maestra fue acusada de dispararle mortalmente a su hija de 15 años y herir a su niño de 7 en Plymouth (Connecticut), luego de sufrir problemas de salud mental, según su esposo.

Hasta hace unos meses, Naomi Bell (43) fue maestra suplente en un distrito escolar local, donde enseñó durante un año y medio; y anteriormente trabajó en un laboratorio de investigación de biología molecular durante siete años, detalló su defensora pública, Jassette Henry.

Según su esposo Owen Bell, Naomi fue hospitalizada dos veces por problemas de salud mental que empeoraron con la pandemia de COVID-19, de acuerdo a la declaración jurada de causa probable publicada ayer.

La acusada permaneció en silencio durante una aparición por videoconferencia ayer en el Tribunal de Distrito Judicial de New Britain. Tras ser detenida, enfrenta cargos de homicidio e intento criminal de asesinato.

Henry dijo que Bell tuvo recientemente dos “episodios psiquiátricos” que requirieron que fuera hospitalizada durante más de dos semanas. “Antes de eso, no tuvo más participación criminal… así que está muy claro que mi cliente está experimentando su primera experiencia de psicosis”.

Según la declaración jurada de su esposo, Naomi se deprimió después de la muerte de su hermana en 2013. Y se volvió “extremadamente deprimida” cuando comenzó la pandemia de coronavirus a principios de este año. Agregó que la habían recetado medicamentos antipsicóticos, pero a él le preocupaba que no los estuviera tomando.

La policía estatal dijo ayer que el hijo de 7 años permanecía en el Children’s Medical Center de Connecticut en Hartford, sin detallar su condición.

Owen Bell dijo que había llevado al tercer hijo de la pareja a un juego de baloncesto cuando lo llamaron a casa y escuchó “gritos horribles” provenientes de su hija, la noche del viernes. Luego se comunicó con 911 y llegó a casa antes que la policía, encontrando a su esposa con un arma en las manos. Naomi más tarde admitió ante la policía que le había disparado a sus dos hijos, según la declaración jurada.

El esposo admitió que tenía armas en la casa, fuera del alcance, en un gabinete sellado. Más de 250 personas asistieron a una vigilia virtual el domingo por los niños Bell y en general los afectados por la violencia, informó CT Post.

