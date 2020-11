“Toda la casa estaba envuelta en llamas”: explosión dejó a docenas de personas sin hogar en El Bronx

Dos bomberos resultaron heridos y 19 personas quedaron sin hogar cuando un incendio masivo arrasó tres casas en El Bronx la madrugada del lunes, informó FDNY.

Los equipos respondieron al fuego en una fila de viviendas privadas de tres pisos en Harding Avenue cerca de Emerson Avenue, justo antes de la 1:30 a.m.

James Alvarado (54), empleado de UPS, dijo que se estaba preparando para trabajar cuando escuchó una explosión. “Miré por la ventana de la cocina y vi el resplandor. Gran luz naranja, brillante”, describió al New York Post.

Llamó al 911, agarró un extintor y salió corriendo al patio trasero, donde vio la cerca de su vecino “ya derretida por el calor de las llamas (…) Todo lo que veías era fuego. Sólo tenía un pequeño extintor de cocina… las llamas eran demasiado intensas”, continuó Alvarado, quien gritó para despertar a sus vecinos.

Cuando se dio cuenta de que no podía apagar el fuego, volvió corriendo a su casa para levantar a su esposa Linda y a su perro. “Para cuando salimos, toda la casa ya estaba envuelta en llamas”.

El fuego alcanzó tres alarmas, trayendo 33 unidades con 138 bomberos al lugar, dijo un portavoz del departamento.

Se reportó una explosión, pero no estaba claro de inmediato por qué ni dónde comenzó el incendio, aunque la llamada inicial llegó desde 2580 Harding Avenue, donde vivía Alvarado.

Una decena de adultos y siete niños fueron desplazados como consecuencia del fuego, que fue puesto bajo control poco antes de las 3 a.m.

