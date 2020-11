Encuentran monedas valoradas en $25,000 en su nueva casa y las retornan

Una pareja de South Carolina encontró un tesoro en su nueva casa, pero decidió retornarlo.

El hallazgo sucedió el mes pasado cuando James Munford revisaba unos cajones empotrados de su nueva vivienda. El propietario se topó con dos cajas, que en su interior tenía 46 monedas Liberty de oro de $5 dólares y 18 monedas Morgan de plata del siglo XIX. Munford mostró el hallazgo a su esposa Clarrisa.

“Se veían antiguas, como si valieran mucho dinero”, dijo a CNN Munford, un veterano del ejército de Estados Unidos.

La pareja se puso en contacto con los anteriores dueños de la vivienda.

