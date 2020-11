Policía dominicana mata al sospechoso de asesinar a su expareja y otras tres personas

Agentes de la Policía Nacional ultimaron este martes a dos hombres, entre ellos Rubén Darío Jiménez, prófugo desde que causara la muerte a cuatro personas de una misma familia, entre ellas a su expareja en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este.

Una fuente de la Policía confirmó que Jiménez fue abatido en un motel ubicado en San Isidro, de ese mismo municipio, luego de que presuntamente enfrentara a tiros a los agentes que le ubicaron en el lugar.

En el tiroteo murió además un hombre de 20 años, identificado como José Luis Mañón, de 20 años, según dijo a periodistas el médico legisla Anthony Peter.

Jiménez, de 45 años, recibió ocho impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y Mañon, otros cuatro disparos, según el relato del médico que acudió al lugar del tiroteo.

