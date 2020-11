Alcalde de Nueva York admite que “no hay plan” cuando se trata de escuelas y coronavirus

Bill de Blasio, alcalde de NYC famoso por sus improvisaciones y diatribas con el gobernador Andrew Cuomo y el mandatario Donald Trump, admitió ayer que no había un plan de reapertura para las aulas públicas del distrito escolar más grande del país, cerradas indefinidamente debido al aumento de las tasas de COVID-19.

“Lo que he aprendido a veces es que a veces es difícil imaginar la siguiente fase hasta que llegas allí. Haces todo lo posible por planificar el futuro, pero no siempre puedes hacerlo. Tenemos una situación realmente cambiante aquí”, dijo De Blasio durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento cuando un reportero del New York Post le preguntó por qué no se había preparado un plan de reapertura.

Durante largos debates en el verano con padres y sindicatos, el gobierno municipal estableció que el aprendizaje en persona en las escuelas públicas de NYC cesaría si la tasa de infección por COVID-19 en la ciudad alcanzaba el 3% en un promedio de siete días, lo que sucedió el miércoles.

Aunque este año la mayoría de los alumnos de NYC ya estaba siguiendo clases en remoto, muchos padres han manifestado fuertes críticas a la medida de cierre, generando problemas sobre qué hacer con sus hijos mientras trabajan. Además, miles de estudiantes pobres no tienen los dispositivos necesarios, como computadoras, tabletas o acceso a internet de alta velocidad, o ni siquiera un espacio donde conectarse, pues viven en refugios.

“Todos hemos estado tratando de ver si podíamos tomar acciones imaginables para evitar el cierre”, aseguró De Blasio. “Ahí es donde ha estado todo el enfoque, todas las acciones en términos de pruebas, educación pública, esfuerzos de divulgación, zonas [de restricción estatal], cualquier cosa que pueda ayudarnos a no llegar a este punto. Y, obviamente, también hubo muchas otras cosas para las que tuvimos que prepararnos”.

La alcaldía tuvo que retrasar dos veces el inicio de las clases en septiembre, y el alcalde explicó que gran parte del esfuerzo se destinó a abrir los edificios escolares en primer lugar.

A pesar de que los casos de coronavirus han estado aumentando en los cinco condados durante varias semanas, De Blasio dijo que fue sólo “en los últimos días” que su administración “tuvo que enfrentar la noción de que podríamos alcanzar este estándar” del 3%.

