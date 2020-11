¿Cuánto dinero tienen Barack y Michelle Obama?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Barack Obama es un exsenador de Illinois y presidente número 44 de los Estados Unidos. Obama sirvió un término en el Senado de Illinois y es el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos.

Su esposa, Michelle Obama, es una abogada, escritora y exprimera dama de los Estados Unidos. Entre los dos, tienen un patrimonio de $70 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Cabe señalar que los Obama no fueron ricos durante gran parte de su vida adulta. Se hicieron millonarios por primera vez en 2005.

Entre 1991 y 2004, Barack nunca ganó más de $30,000 dólares por su trabajo como profesor y representante estatal. La mayoría de los ingresos de la familia Obama durante ese tiempo provino del salario de Michelle, que trabajaba como abogada.

En 2005, los ingresos de Barack aumentaron a $157,100 dólares cuando se convirtió en senador de Estados Unidos. En el mismo año, Michelle ganó $273,618 dólares, y en 2005, sus ingresos totales fueron de $1.65 millones.

En 1995, Barack escribió su primer libro ‘Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance‘. El libro no fue particularmente popular durante los primeros 8 o 9 años de su lanzamiento, pero en 2004 el libro se hizo ganó fama gracias al reconocimienot de Obama como político, lo que ayudó a que tuvieran grandes ingresos en 2005.

El segundo libro de Barack, “Audacity of Hope”, publicado en octubre de 2006, fue un gran éxito, vendiendo millones de copias y disparando los ingresos de Obama a 4,2 millones de dólares en 2007.

Hasta el día de hoy, Barack Obama gana $3.75 dólares por cada ejemplar de tapa dura que se vende y $1.12 por cada libro de bolsillo. Las regalías se mantuvieron altas en 2008, 2009 y 2010.

En febrero de 2017, Barack y Michelle Obama recibieron un anticipo de $ 60 millones por los derechos combinados de sus autobiografías.

