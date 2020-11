¿Cuánto peso puedes perder si dejas de comer pan?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Muchas personas deciden llevar una dieta baja en carbohidratos para perder peso. Hay distintos tipos de estas dietas, pero disminuir el consumo de carbohidratos refinados (entre ellos el pan de harina blanca) y preferir los complejos, además de la pérdida de peso, tiene beneficios para la salud, como reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiacas.

Mayo Clinic explica que una dieta baja en carbohidratos tiene como objetivo hacer que el cuerpo queme la grasa almacenada para obtener energía, lo que conduce a la pérdida de peso. Reducir el consumo de productos de pan puede ser parte de una estrategia para reducir la ingesta de calorías o carbohidratos para perder peso.

No se trata de eliminar los carbohidratos por completo, sino de reducir la cantidad y optar por las mejores opciones. Los alimentos ricos en carbohidratos son una parte importante de una dieta saludable, como los frijoles, maíz, cereales integrales, verduras (excepto papas) y frutas.

Cuánto y con qué rapidez perderás peso al dejar el pan

El peso que perderas al dejar el pan depende de cuánto pan consumes actualmente y de lo que comerás en su lugar. Si eres de las personas que desayunan, almuerzan y cenan con pan o solo comes un pan al día.

Primero necesitas saber la cantidad de calorías que obtienes del pan que comes, varía de acuerdo al tipo, por ejemplo, 2 rebanadas de pan blanco tienen 150 calorías o más; siempre revisa la etiqueta.

Al ahorrar de 500 a 750 calorías por día puedes perder de 1 libra a 1 1/2 libras por semana; reducir 400 calorías al día puede llevarte a perder 3 libras en 4 semanas, explica la dietista Jill Corleone en LiveStrong.

Cuando no comes mucho pan, por ejemplo 1 o 2 rebanadas, es posible que no pierdas mucho peso al dejar de consumirlo y si no realizas ningún otro ajuste a tu alimentación. Puedes cumplir tus objetivos si además del pan recortas otros carbohidratos no saludables como el arroz blanco, las papas y los refrescos.

Corleone recomienda que al eliminar el pan de la dieta, se reemplace con alimentos bajos en calorías como frutas y verduras.

¿Cómo perder peso sin dejar el pan?

No tienes que despedirte por completo del pan, este alimento puede formar parte de tu dieta equilibrada. Primero, ve por las mejores opciones saludables que no te proporcionen calorías vacías ni te eleven rápidamente el azúcar en sangre.

Elige un pan que te aporte vitaminas, minerales y fibra, opta por aquellos hechos con granos integrales, como el pan 100 por ciento integral.

Segundo, ve con moderación porque el pan integral también suma calorías a tu conteo diario. Sin embargo, si equilibras tu alimentación recortando tu consumo de alimentos no saludables y cargados de calorías, puedes reducir las calorías necesarias para perder peso.

Una dieta planificada individualmente puede ayudar a reducir de 500 a 1000 kcal al día para lograr una pérdida de peso de 2 a 4 libras en 15 días y seguir con la pérdida semanal durante seis meses, según los Institutos Nacionales de Salud.

El consumo mínimo total diario de calorías que recomiendan las pautas dietéticas es de 1,600 para las mujeres adultas y 2,000 para los hombres adultos.

