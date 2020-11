Salen a la luz los tiernos tatuajes de Sophie Turner con las iniciales de Joe Jonas y de su hija en la muñeca

La actriz Sophie Turner tiene más de una docena de tatuajes repartidos por todo el cuerpo y recientemente ha añadido otro más, discreto pero con un significado muy importante para ella.

En la última fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram para presumir en principio de su camiseta, adornada con el lema ‘pon en marcha tus emociones’, se puede apreciar que la joven de 24 años ha añadido la inicial de su hija Willa a la de su marido Joe Jonas que tiene grabada en la cara interna de la muñeca.

sophie turner getting a necklace with her daughter willa's birthdate and a tattoo of the first letter of her name is just wholesome content 🥰 pic.twitter.com/at6UljQeDb

— best of sophie turner (@badpost_sophiet) November 19, 2020