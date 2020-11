La escandalosa vida amorosa del extrovertido diseñador Calvin Klein; hoy cumple 78 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los protagonistas más famosos del mundo de la moda es el diseñador Calvin Klein. El nacido en El Bronx, revoluciono el mercado con sus atrevidas ideas y la sensualidad de sus campañas publicitarias.

Pero esta polémica no solo la llevaba a su trabajo, sino que también era parte de su vida privada. Klein cumple hoy 78 años tras una vida llena de escándalos amorosos.

“He llevado a cabo muchas de mis fantasías. He experimentado el sexo con hombres y con mujeres. Me he enamorado de mujeres, me he casado con mujeres y he formado una familia“, fue lo que alguna vez confesó el icónico personaje para Vanity Fair.

Se conoce que la primera esposa que tuvo Calvin fue Jayne Centre, a quien conoció en la escuela y con quien se casó para vivir un matrimonio de 1964 a 1974. En ese lapso fue cuando dio vida a la empresa que hoy conocemos, la cual, para 1977 ya estaba valuada en 30 millones de dólares que facturaba al año.

Producto de esta relación fue la hoy productora de televisión y ganadora de cuatro Emmy, Marci Klein. Apenas a los 11 años, Marci fue partícipe en un secuestro donde Calvin tuvo que pagar 100 mil dólares y las consecuencias de un evento mediático donde se vio envuelto hasta el FBI.

Después de su vínculo con Centre, el diseñador se relacionó con Kelly Rector. Se casó con ella, quien fungía como su asistente, de 1986 al 2006. Señalada como la “tapadera” de la homosexualidad de Calvin, esta se destapó en 2010 cuando comenzó a salir con Nick Gruber, un joven de 20 años, quien era modelo y actor porno gay bajo el apodo de “Aaron Skyline”.

Calvin y Nick se separaron en 2012, sin embargo, el magnate estuvo junto a su exnovio cuando este fue arrestado por golpear a un hombre y por posesión de cocaína, la útlima vez que estuvieron juntos.

Entre las declaraciones más polémicas que Gruber dio acerca de su relación con Klein, fue que este lo encerró para someterlo a un detector de mentiras y saber si lo había engañado. Al pasar la prueba, Calvin le dio un Bentley de 250 mil dólares.

Además, en el 2013 salió a la luz un texto que supuestamente Gruber habría escrito junto a la periodista Lisa Arcella, para The New York Post en donde confesaba que él le había propuesto matrimonio a Calvin, pero este lo habría rechazado.

Asimismo, reza el escrito, Nick tuvo sexo con varias mujeres de las que el diseñador se enteró y tuvieron un turbulento viaje a Río de Janeiro, el detonante para comenzarse a alejar y después terminar su relación cuando Gruber acabó arrestado.

A los 74 años, el poderoso empresario comenzó a salir con Kevin Baker, otro exactor porno que trabajaba bajo el nombre de Jacob Johnson. El también modelo tenía la edad de 29 años cuando empezó a salir con él.

Hasta el día de hoy, el cumpleañero de 78 años sigue saliendo con Baker e incluso se les vio vistos juntos en Beverly Hills, en marzo del año en curso.