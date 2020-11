Corte prohíbe a veterano patrocinar a su hija adoptiva para obtener la ‘green card’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La hija adoptiva del teniente coronel Patrick Schreiber y su esposa Soo Jin podría ser deportada, luego de que el Décimo Tribunal de Apelaciones negara su petición de patrocinar a la joven para obtener la Residencia Permanente.

Schreiber y Soo Jin se conocieron en Corea del Sur en la década de 1990, luego adoptaron a la sobrina de ella, Hyebin, cuando tenía 15 años. Volvieron a EE.UU. en 2012 y al año siguiente él fue enviado a Afganistán.

Los problemas comenzaron cuando no se consideraron los tiempos legales para patrocinar a la menor, ya que en su condición de adoptada, sus padres debieron concluir su trámite a los 16 años, pero ella tenía 17 cuando él volvió de Afganistán y podía continuar con el proceso.

Ahora el oficial retirado del Ejército, con 27 años de servicio y seis despliegues, podrá perder una de sus más importantes batallas al no lograr la protección migratoria de su hija adoptiva.

En su opinión, el juez Jerome A. Holmes consideró que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) había tomado la decisión correcta sonbre el caso de teniente coronel Schreiber.

El caso enfrentó retos sobre la interpretación federal y la ley estatal acerca de la consideración de un hijo adoptivo, pero el juez Holmes señaló que los oficiales migratorios no debían considerar la norma, en este caso de Kansas, sobre si un menor se considera “como hijo de sangre” a sus padres adoptivos, si se demuestra la residencia correspondiente.

“Este caso presenta la cuestión de si el hijo adoptado de un padre puede calificar como su hijo ‘legitimado’ para efecto de la Sección 101 (b) (1) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad… cuando el niño no es su hijo biológico”, indica la opinión. “Las partes concuerdan que la Ley busca en la ley estatal para determinar cómo un padre puede legitimar a un hijo elegible (es decir, para los procedimientos legales a través de los cuales se puede efectuar la legitimación). Pero no están de acuerdo sobre si la Ley también considera la ley estatal para definir a quién (es decir, qué hijos) puede legitimar un padre“.

El juez Holmes indicó que la BIA, responsable de interpretar “en última instancia la ley” en cuestión, tomó la decisión correcta al considerar que la ley migratoria pesaba sobre la estatal.

“Al igual que el tribunal de distrito, determinamos que la BIA interpretó correctamente el significado llano de la ley y, por lo tanto, no incurrió en error al dictaminar que el hijo no biológico de un padre puede no ser su hijo ‘legítimo’ en el sentido de la ley”, dice la opinión de 62 páginas.

En una entrevista en 2018 al Kansas City Star, el militar retirado reconoció que el malentendido de la ley de inmigración es “el mayor arrepentimiento” de su vida, luego de seguir el consejo de un abogado sobre que “no habría problemas”. En aquel año dijo que volvería a Corea del Sur con su hija adoptiva si era necesario.

Con una visa de estudiante, Hyedin logró cursar la carrera de ingeniería química en la Universidad de Kansas.

“El teniente coronel Schreiber es el padre de Hyebin. Nadie, ni siquiera la Agencia [USCIS, que negó las solicitudes de la familia] contradice este simple hecho”, dijo la abogada de la familia, Rekha Sharma-Crawford al City Star.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dijo entonces al periódico estatal que los mayores de 16 años adoptados no pueden obtener la “green card” al ser patrocinados por sus padres adoptivos.

“(La ley) dice claramente que si tienes 16 años o más cuando te adoptan, no puedes obtener la ciudadanía de tus padres… No hacemos la ley. Esa es la trabajo del Congreso”, dijo la agencia.

La INA define como “hijo”, en el caso de menores adoptados, “si dicha legitimación o adopción se lleva a cabo antes de que el niño cumpla los 16 años”.