Integrante de Junta Escolar transmite ida al baño durante reunión de trabajo por Zoom

Una integrante de una Junta Escolar de Nueva Jersey renunció a su cargo después de que transmitiera una ida al baño durante una reunión de trabajo en Zoom.

Frances Cogelja, de la Junta Escolar de Hackensack, dejó la cámara encendida cuando fue al baño durante una reunión el lunes. Unas 140 personas vieron a la mujer hacer sus necesidades ya que la mujer llevó el computador portátil.

De acuerdo con el Daily Voice, el vicepresidente de la Junta expresó su disgusto por el tema.

