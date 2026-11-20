Vadhir Derbez está enfrentando un duro momento personal que está afectando no solo su vida privada, sino también su vida profesional. El cantante y actor ha sido acusado, este año, en dos ocasiones por violación y agresión sexual. Hasta hoy, el hijo de Eugenio Derbez se había mantenido en silencio; sin embargo, hasta hace unas horas no solo compartió un amplio video en donde toma una fuerte postura por las acusaciones en su contra, sino que además le brindó una entrevista exclusiva a Radio Fórmula en donde también se explayó sobre dichos señalamientos.

En su video personal, el actor de 35 años dice: Es momento de que lo escuchen con mis palabras. Estoy tranquilo, actuando responsablemente y dejando que el proceso legal siga su curso. Mi silencio es por prudencia y respeto al proceso, confiando en mi inocencia y la justicia. ¡Gracias por su apoyo y entendimiento!”

Pero el video compartido en su cuenta personal también lo utilizó para exponer cómo algunos periodistas y creadores de contenido no solo han expuesto la información difundida, sino que además ya emitieron un juicio de opinión en su contra, sin darle el beneficio de la duda. O esperar que las investigaciones pertinentes sigan su curso.

Ante lo expuesto en su video, en donde habla de cómo, aparentemente, habría sido víctima de extorsión hablando de la primera demanda en su contra, interpuesta en abril del presente año, por una modelo de 19 años, quien lo denunció por presunta agresión sexual. Los hechos aparentemente ocurrieron en Coyoacán, Ciudad de México, durante la grabación de un videoclip, según las declaraciones de la presunta víctima.

Ante la postura de Vadhir Derbez, son muchos los periodistas y celebridades de su entorno que lo han respaldado con mensajes de apoyo, entre los que se destacan Carolina Sandoval y Gustavo Adolfo Infante, quienes le creen y se posicionan a su favor. Wendy Guevara, Alex Rodríguez y Fernando Lozada, entre otros, también se unen a Vadhir en este proceso en apoyo a quien consideran, además de un compañero, un amigo.

Me queda claro que es una extorsión. “Te abrazo”, le escribió Gustavo Adolfo Infante. Mientras que otros, como Ángela Medina, periodista de El Salvador comentó: Vadhir, creemos en su inocencia. Desde el primer momento que se difundió todo eso, sabía que no podía ser cierto, que había algo detrás de tan mala intención. Que se haga justicia”.

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