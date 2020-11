Clientes dejan $1,700 de propina a mesera de restaurante de Arkansas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mesera en Arkansas recibió un gran regalo de Navidad cuando una pareja de clientes le dejó una propina extremadamente generosa. Según la trabajadora, la propina no podría haberle llegado en un mejor momento.

Emerald Trotta recibió la propina el viernes pasado durante su turno en el restaurante 501 Prime de Hot Springs, Arkansas.

Aparentemente, Trotta bromeó con la pareja sobre sus habilidades para servir vino y prometió ser más “profesional” la próxima vez que volvieran al establecimiento. Al parecer, a la pareja le pareció que la mesera era simpática, porque le dejaron un montón de efectivo en la mesa, monto que ascendía a $1,700 dólares, de acuerdo con Fox News.

Trotta publicó su historia en Facebook, donde escribió: “La pareja se fue y fui a limpiar la mesa y noté una pila de cientos (de dólares) con un clip de papel verde pegado en el piso. Lo recogí y corrí hacia la anfitriona para averiguar por qué puerta salieron”.

El trabajador bajó corriendo las escaleras cuando finalmente encontró a los clientes.

“Grité ‘¡hey, ustedes dejaron esto!’ mientras agitaba la pila de cientos. Ellos dijeron ‘no, eso es para que tengan una buena noche’ y siguieron caminando”, escribió.

“Me quedé allí en estado de shock sin poder encontrar las palabras qué decir, todo lo que pude decir fue un agradecimiento”, añadió.

Cuando volvió al restaurante, dice que contó el dinero y fue cuando supo que eran $1,700 dólares.

La mujer también escribió en Facebook: “A los clientes que me dieron la propina que nunca podría haber soñado, no pude decirles que soy madre soltera de 2 hermosos niños. No les dije que tengo un segundo trabajo porque voy a comprar mi primera casa. No les dije que no estoy con los chicos tanto como me gustaría porque tengo metas que quiero lograr para ellos y nuestra pequeña familia. A esos clientes, ruego que Dios los bendiga. Gracias por su generoso regalo. Nunca lo olvidaré.”

–También te puede interesar: Starbucks despide a empleada por negarse a usar camiseta del orgullo LGTBQ