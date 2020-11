El legendario actor que interpretó a Darth Vader murió aislado por Covid-19

Complicaciones relacionadas con la Covid-19 fue la razón de muerte del actor británico David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars.

Así lo declaró su hija, quien confirmó la muerte de su padre el sábado a la edad de 85 años, tras semanas de hospitalización debido al coronavirus.

En una entrevista para The Sun, en a hija de Prowse, Rachel, reveló que su progenitor, quien padecía de Alzheimer, fue víctima de la pandemia del coronavirus.

Dad would have been over the moon about the reaction he has had today. Me and the rest of the family have been overwhelmed by the lovely comments and the sharing of some hilarious memories. Thanks twitter for brightening a difficult day #mtfbwy #DaveProwse @BowingtonM @BBCNews pic.twitter.com/s1Q7BtwRIf

— Rachel Prowse (@prowse_rachel) November 29, 2020