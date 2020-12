Demi Lovato desata críticas por pedir que adopten pavos y cenarse uno

Demi Lovato publicó en su Instagram la foto de un pavo recién asado por el Día de Acción de Gracias y luego se multiplicaron las críticas en las redes sociales. Los usuarios la cuestionaron porque plantearon la contradicción de la cantante, quien semanas atrás había posado con un ave de la misma especie en un santuario de animales.

De hecho, a principios de este mes, Lovato visitó el Farm Sanctuary de California, que se describe como “la organización de protección y rescate de animales de granja más grande y eficaz del país”. Allí la cantante posó con un pavo, luego la institución subió la imagen a su cuenta de Instagram y la acompañó con un texto que instaba a los usuarios a adoptar a una de esas aves.

“Estamos muy agradecidos por estos embajadores compasivos y por todos los que usan su plataforma para concienciar sobre estas increíbles aves”, decía un fragmento del texto que acompañaba la foto de Demi Lovato. Y la publicación concluía: “¡No es demasiado tarde para #Adoptar a Turquía antes del Día de Acción de Gracias de mañana! Toca el enlace de nuestra biografía para adoptar”.

Después de unos días, la cantante subió a sus historias de Instagram una foto de un pavo recién sacado del horno en el Día de Acción de Gracias. “Estoy agradecida por todo”, decía debajo de la imagen del plato típico en la tradicional celebración estadounidense, sin advertir la contradicción, aunque se desconoce si ella sabía de la publicación del santuario.

