Quiere dejar a Messi sin número: Hijo de Maradona propone retirar el “10” en los equipos donde jugó su padre, incluido el Barcelona

Desde la semana pasada que falleció Maradona hemos sido testigos de una innumerable cantidad de homenajes por parte de la gente que lo admiraba, pero hay uno que propuso Diego Jr. que llamó la atención, ya que afirmó que los clubes en los que jugó su padre deberían retirar el número 10 de sus camisetas, incluyendo el de Lionel Messi en el Barcelona y en la Selección Argentina.

En declaraciones al diario Marca, Diego Armando Maradona Sinagra dijo que esto sería una gran forma de honrar la memoria del “Pibe de Oro”: “En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda”, explicó cuando se le cuestionó si propondría que se retirara su dorsal.

¿Qué tal esta propuesta de @DiegoMaradonaJr? ¿Retirarían el 10 de Messi? 🔵🔴👀@marca habla EN EXCLUSIVA con el hijo italiano del astro fallecidohttps://t.co/y4iZmC4Mbz pic.twitter.com/msSC5cfeh0 — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 2, 2020

No parece nada sencillo que los clubes involucrados aceptaran la propuesta, pero de ser así, Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys y, por supuesto, la selección de Argentina retirarían el ‘10′ de sus plantillas, dejando a sus jugadores sin número para jugar, destacando Lionel Messi, quien ya no tendría número que portar, ni en su club ni con su selección.

Y hablando de “La Pulga”, el hijo de Maradona también halagó el homenaje que el argentino le hizo a su padre el pasado domingo en el Camp Nou, mostrando una camiseta que utilizó Maradona en su etapa como jugador de la “Lepra”.

“Me gustó mucho, y también me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos en todo momento. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Napoli; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma...”, finalizó.

😍🇦🇷 Así fue la dedicatoria de Messi a Maradona… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020

