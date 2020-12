Niño latino se suicidó durante clase vía Zoom en California

Adán Llanos, un niño de 11 años, murió después de dispararse en su casa Woodbridge (California), durante una clase de Zoom esta semana.

El preadolescente asistía a una clase virtual con el micrófono y la cámara apagados cuando se quitó la vida poco después de las 11 a.m. del miércoles en Woodbridge, una comunidad en el Valle Central del norte de California, informó KOVR/CBS.

Su hermana, que asistía a otra propia clase virtual en otra sala, lo encontró y alertó a su vecino y maestro, quienes ayudaron a llamar a las autoridades, según el informe.

Los agentes que respondieron encontraron al niño con una lesión en la cabeza, según la Oficina del Sheriff del condado San Joaquín. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió más tarde, según las autoridades. No estaba claro cómo obtuvo el arma ni el motivo de sus acciones.

“Nos entristece profundamente compartir que un estudiante de la Escuela Primaria Woodbridge falleció hoy como resultado de una herida de bala”, dijo Cathy Nichols-Washer, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Lodi, en un comunicado.

11-year-old boy dies after shooting himself during Zoom class An 11-year-old boy died after he shot himself in his California home during a Zoom class this week, according to a new report. https://t.co/W2tatqbJfd #USRC pic.twitter.com/Xmrt6wTfvY

