Sacan a pasajera de avión de Frontier Airlines por no usar mascarilla: “Adiós, Karen”

Una pasajera fue sacada de un avión de Frontier Airlines que se dirigía a Tampa, Florida, por negarse a usar una mascarilla contra el coronavirus.

El incidente reportado este jueves antes de que el avión despegara de Cincinnati fue grabado por otros viajeros.

Las imágenes que circulan en redes muestran el momento desde que personal de vuelo le llama la atención por no seguir la política de protección de la compañía hasta que la obligan a abandonar la cabina.

“Señora, usted tiene que ponerse la máscara. Tú necesitas tener la mascarilla que ellos proveen”, se le escucha expresar a la empleada aérea en uno de los videos.

Pero, la clienta ignora el llamado, por lo que ésta insiste en el pedido.

“Señora, le estoy hablando a usted. ¿Señora?”, repite. “Usted tiene que llevar la mascarilla durante todo el vuelo. Si no puede hacer eso, será removida del vuelo”.

“Gracias, cabro**”, le espeta la viajera.

“Ok, hasta aquí. Vámonos”, responde la otra mujer.

“Te sales del avión. Hasta aquí llegaste. Tú no me vas a hablar así. Tienes que cumplir. Acordaste esto cuando te registraste al vuelo y compraste el boleto, así que necesito que salgas del avión ahora”, continúa la trabajadora.

Un segundo video muestra a un oficial de seguridad que llega hasta el asiento de la pasajera para sacarla del avión. Mientras la mujer abandona el transporte aéreo, otros pasajeros aplauden y gritan: “Adiós, Karen”.

The plane erupted in applause after the mask-less woman was taken off. Someone even called her “Karen.” pic.twitter.com/zVLuSlYivN

— Griffin Frank (@GriffinFrank) December 3, 2020