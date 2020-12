¿Cuánto gana Mariah Carey cada diciembre por su canción ‘All I Want for Christmas is You’?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante el mes de diciembre, es prácticamente imposible que no escuches la popular canción navideña de Mariah Carey ‘All I Want for Christmas is You’. Y es que la melodía aparece en docenas de películas navideñas y suele ser un gran éxito durante las vacaciones decembrinas en servicios de transmisión como Spotify y Pandora.

De hecho, en diciembre de 2019, la canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, aunque salió por primera vez en 1994. Tan solo en 2019, la canción se reprodujo 309 millones de veces.

Las regalías que Mariah Carey tiene todos los años en el mes de diciembre gracias a las reproducciones de su canción ‘All I Want for Christmas is You’ es simplemente asombrosa, pues la artista recibe entre $600,000 y $1 millón de dólares en regalías por solo esa melodía, según cálculos de Celebrity Net Worth.

Además, se espera que este 2020 gane todavía más gracias a un acuerdo de Apple TV+ para un especial titulado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.

La canción es el mayor éxito internacional de Carey, el duodécimo single más vendido de todos los tiempos y el single navideño más vendido de una artista femenina en general.

