Ivanka Trump desata burlas y críticas por foto de su padre integrado a escultura de grandes presidentes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ivanka Trump sí que adora a su padre, el presidente Donald Trump.

La llamada Primera Hija compartió una fotografía en Twitter donde se ve al mandatario como si formara parte de la montaña Rushmore, donde están las esculturas de algunos de los fundadores de Estados Unidos.

“Maravillosa foto de @realDonaldTrump durante su visita al Monte Rushmore en julio 3 del 2020”, escribió Ivanka señalando que la imagen fue tomada por Alex Brandon.

Amazing photo of @realDonaldTrump during his visit to Mount Rushmore on July 3, 2020 (📷 AP /Alex Brandon) pic.twitter.com/indAz62v6B — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 7, 2020

Sin embargo, la hija del mandatario se llevó serias críticas y bastantes burlas por cree que su padre merece estar al mismo nivel que George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

“El legado de tu padre es haber fallado como presidente”, escribió el consultor mental Jeffrey Guterman.

Your father’s legacy will be that of a failed president. — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) December 7, 2020

En agosto pasado, el propio presidente Trump dijo que le parecía “buena idea” que hubiera un plan para que su rostro fuera esculpido.

Entre las burlas de usuarios, James Caffrey publicó una foto de un camión con un anuncio con el rostro del mandatario y la palabra “perdedor”.

La usuaria Kristen compartió una imagen donde comediantes sustituyen a los destacados mandatarios. Ahí integró al presidente Trump.

Too badly he’s headed to Mt Gropemore instead. pic.twitter.com/d4nSPXkHpm — Kristen (@BuntyKritty) December 7, 2020

Jillian Kate colocó una imagen donde los presidentes esculpidos se tapan el rostro de vergüenza ante la posibilidad de integrar al republicano.

I think you have the wrong background there, Ivanka. pic.twitter.com/ljiDekStsu — Jillian Kate 🌊🌊🌊 (@JooJooEyeBall7) December 7, 2020

Cabe destacar que no existe un plan formal para colocar el rostro del presidente Trump en la montaña de Dakota del Sur.