Si revelas la hora en la que fue tomada esta foto, podrías convertirte en agente de la CIA

A través de sus “trivias de los martes”, unificadas con el hashtag #TuesdayTrivia, la CIA pone a prueba las habilidades de razonamiento y agudeza visual de sus seguidores en las redes sociales. La semana pasada, la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos difundió una imagen de un pueblo en un paisaje nevado para que los usuarios adivinaran a qué hora había sido tomada.

Desde su cuenta de Twitter, la CIA lanzó el peculiar desafío con la pregunta: “¿Qué hora es en la foto?”. Además de la imagen, el post fue acompañado por una encuesta con tres opciones: 7, 11 o 15 horas.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020