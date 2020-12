Bala entró a ancianato en Queens e hirió a residente de 76 años en el cuello

Un hombre de 76 años fue herido en el cuello mientras dormía, por una bala perdida que entró a un ancianato en Queens (NYC), informó la policía ayer.

Según el reporte, la víctima se despertó sangrando la noche del sábado en “Madison York Assisted Living” en Flushing. Fue llevado al Northwell Hospital en condición estable, pero al principio se desconocía la causa de su lesión.

El misterio se resolvió el lunes cuando un miembro del personal de la instalación abrió las persianas de la habitación de la víctima y encontró un agujero de bala en la ventana, cuyo origen aún se desconoce, informó Pix11.

El episodio coincide con un incremento en las balaceras este año en la ciudad. En la Comisaría 110 de NYPD, donde se encuentra este ancianato, se reportaron 12 tiroteos hasta el 29 de noviembre de 2020, en comparación con 5 en el mismo período hace un año, destacó Forest Hills Post.

A finales de septiembre, la mexicana Bertha Arriaga murió por una bala perdida que entró a su dormitorio en Jackson Heights. Unas semanas después, un turista de 20 años falleció al ser alcanzado por un proyectil estando en su alojamiento Airbnb en Brooklyn.

A 76-year-old man was struck by a stray bullet while he was asleep in a #Corona nursing home Saturday night. https://t.co/gMW4BmnEpP @NYPD110Pct

— QueensPost (@queenspost) December 9, 2020