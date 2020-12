Little Caesars da pizzas GRATIS todos los días hasta el domingo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace un año, Little Caesars se asoció con el servicio de entregas a domicilio DoorDash, y para conmemorar este trato, la cadena de pizzas y la plataforma de entrega estarán regalando a los clientes pizzas gratis.

Lo único que tienes que hacer es ordenar hasta $10 dólares en comida –como alitas y un poco del famoso Crazy Bread– y solo por esto obtendrás una pizza clásica de queso o de pepperoni de 14 pulgadas totalmente gratis. La promoción durará hasta el próximo domingo 13 de diciembre.

“Hace casi un año, Little Caesars y DoorDash se unieron por primera vez para ofrecer entregas a domicilio a través de la aplicación y el sitio web de Little Caesars por primera vez en los 60 años de historia de Little Caesars. Ahora, Little Caesars y DoorDash están expandiendo su asociación exclusiva, agregando tiendas Little Caesars al mercado de DoorDash en los EE. UU. y Canadá”, dijo DoorDash en un comunicado, de acuerdo con Thrillist.

Para obtener la pizza gratis no necesitas un código de promoción. Simplemente haz el pedido mínimo de $10 dólares y elige unapizza de queso o pepperoni. Little Caesars preparará una y te la llevará a domicilio.

