¡¿Mariah Carey tendrá una película sobre su vida?! Ella misma cuenta todos los detalles

La cantante Mariah Carey está convencida de que podría seguir con éxito la estela de otras leyendas de la música cuyas fascinantes vidas han dado lugar a aclamadas películas para la gran pantalla. De hecho, ella misma ha desvelado en conversación con el presentador Jimmy Fallon que ya ha pedido consejo a sus colaboradores más cercanos para poder empezar a dar forma al proyecto, el cual podría basarse directamente en la autobiografía superventas que lanzó al mercado el verano pasado.

“Estamos hablando de diferentes cosas por el momento, pero sí, siento que deberíamos hacerlo, ese ha sido siempre mi objetivo. Pero para mí era muy importante escribir primero el libro porque hay tanto que contar… De ahí podemos escoger lo más relevante y traducirlo al lenguaje del cine”, ha explicado la diva sobre el sinfín de revelaciones personales y profesionales que hace en su obra ‘The Meaning of Mariah Carey’.

Aunque no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre las ideas que ya maneja y la gente con quien desearía trabajar en el futuro largometraje, la estrella ha dejado caer, en la misma entrevista, que el afamado y reputado guionista Lee Daniels podría estar implicado en tan exigente labor. “Me encanta Lee, le amo, es uno de mis mejores amigos y me entiende de una forma en que pocos lo hacen. Pero no se me permite decir nada, ni sí, ni no, ni quizás”, ha aseverado.