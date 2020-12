Mia Khalifa luce sus curvas en panties y top y asegura que tener celulitis es algo genial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mia Khalifa es una de las celebridades que suele utilizar sus redes sociales para mostrar su día a día. Pero de vez en cuando, también aprovecha para modelar ardientes atuendos que suben la temperatura.

En esta oportunidad, la famosa exactriz porno deleitó la pupila de sus más de 22 millones de fans de Instagram con una fotografía donde luce sus curvas en panties y top color negro para comentar y asegurar que tener celulitis “es genial”.

“Cellulite is great cause you’ll always have a lil bowl for ketchup 🙂🍟 swipe to come visit me at work 🥰”, dijo en la postal que acumula más de un millón 600 mil ‘me gusta’.

Previamente, la joven deslumbró al posar con un escotado vestido de encaje y transparencias que resaltó sus exuberantes atributos.