Juez pasará 4 años en la cárcel tras admitir robos y abuso de poder en Alabama

Douglas Lee Patterson, un juez ya suspendido en Alabama por admitir varios robos, fue sentenciado a cuatro años de prisión y seis más de libertad condicional.

Patterson (38) ejercía como juez de distrito en el condado Limestone hasta renunciar en julio después de ser acusado el año pasado. Fue sentenciado el martes tras declararse culpable en octubre de tres delitos graves, incluido el uso de su puesto para beneficio personal, explotación financiera de ancianos y robo, dijo el fiscal general Steve Marshall.

“Es apropiado que Patterson haya recibido una sentencia severa por sus crímenes y que hayamos traído una medida de justicia para sus víctimas”, comentó Marshall en un comunicado. “Traicionó a los ciudadanos del condado Limestone y explotó a quienes confiaban en él, robando a los más vulnerables entre nosotros: niños, discapacitados y ancianos”.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Patterson admitió haber robado $47,800 dólares del Fondo de Servicio de la Corte Juvenil del Condado Limestone, que supervisó como juez. Los fiscales dijeron que se emitió 70 cheques del fondo, informó AL.com

También admitió que antes de convertirse en juez en 2016 trabajó como abogado privado y explotó financieramente a varios clientes, incluyendo un veterano discapacitado que vivía en un hogar de ancianos.

Patterson dijo que estaba “profundamente arrepentido” por su conducta, pero un juez especialmente designado para el caso no se conmovió. “Sus disculpas y expresiones de remordimiento suenan bastante huecas”, le respondió el juez Steven Haddock a su ex colega.

