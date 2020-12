“¡Saquen las malditas vacunas ahora!”, Trump arremete por Twitter contra la FDA por distribución de dosis contra coronavirus de Pfizer

El presidente saliente Donald Trump dijo que la FDA va tan lento como una tortuga en la aprobación y distribución de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y emplazó a la entidad a que no juegue más y comience a salvar vidas.

El republicano interrumpió este viernes la cadena de tuits en su cuenta oficial dedicados al tema del supuesto fraude electoral que no ha logrado probar, para arremeter contra la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) y el comisionado Stephen Hahn por la supuesta tardanza en el proceso de repartición.

“Mientras inyecté dinero, la muy burocrática FDA ahorró cinco años en la aprobación de NUMEROSAS vacunas nuevas, todavía es una tortuga grande, vieja y lenta. Saquen las malditas vacunas AHORA, Dr. Stephen Hahn. ¡Deja de jugar y empieza a salvar vidas”, exigió el mandatario.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

