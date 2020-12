Protesta en apoyo a inmigrantes en huelga de hambre detenidos por ICE dejó varios heridos en Nueva York

Una conductora impactó a varios peatones convocados por el movimiento “Black Lives Matter” (BLM) para protestar contra las detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), “arrojando a la gente al aire” ayer en Midtown East (NYC), dijeron testigos y la policía.

Según el reporte, un vehículo se detuvo en 39th St y 3rd Avenue justo después de las 4 p.m. frente a manifestantes y luego la conductora arremetió contra la multitud. Seis víctimas sufrieron lesiones menores, reportó New York Post.

Se pudo ver a un manifestante subiéndose al capó del automóvil y hacia el parabrisas antes de caer al pavimento. “Un automóvil atravesó a un grupo de manifestantes y lanzó a la gente por los aires”, dijo el testigo Mark Apolloa en un video de la escena.

“Vi a personas que fueron atropelladas con el coche volando sobre él. El parabrisas está totalmente agrietado”, detalló. Al volante iba una mujer no identificada de 52 años con su hija de 29, dijeron fuentes policiales.

La conductora, residente de Queens, fue detenida a una cuadra aproximadamente por un policía de tráfico después de golpear a los peatones, mientras otras personas la perseguían. El tráfico fue interrumpido temporalmente en el área.

La detenida no identificada le dijo a la policía que se vio rodeada de manifestantes que marchaban ilegalmente y que comenzaron a golpear su automóvil.

Según su reporte en las redes sociales, el grupo BLM estaba marchando “en solidaridad” con los detenidos por ICE en la cárcel del condado Bergen (NJ), actualmente en huelga de hambre por supuestos abusos de las autoridades migratorias.

