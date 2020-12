Trump arremete contra la Corte Suprema tras rechazo de moción para revertir triunfo de Biden

El presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump tildó a la Corte Suprema de Estados Unidos de ser un ente sin sabiduría y sin valor luego de que el máximo foro judicial rechazara la moción del estado de Texas que buscaba revertir la victoria de su rival Joe Biden en las elecciones pasadas.

Tras el rechazo de la Corte Suprema de EE.UU. a la moción del estado de Texas sobre un supuesto fraude en las elecciones, el presidente saliente consideró que el Tribunal defraudó al país.

“La Corte Suprema nos ha defraudado. ¡Sin sabiduría, sin valor!”, tuiteó el mandatario este viernes tras conocerse la decisión.

La cadena de ataques al ente judicial continuó este sábado con el siguiente mensaje: “Así que eres el presidente de EE.UU. y acabas de pasar por una elección en la que obtuviste más votos que cualquier otro presidente en ejercicio de la historia, con diferencia, y supuestamente perdiste”, agregó el mandatario en uno de los mensajes que fue catalogado como engañoso por los administradores de la red social.

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far – and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

“Muchos otros también se unen al pleito pero, en un instante, lo abandonan y desaparecen, sin siquiera mirar las muchas razones por las que fue presentado. Una elección amañada, ¡a pelear!”, prosiguió.

“La Corte Suprema tiene CERO interés en los méritos del mayor fraude electoral perpetrado en los Estados Unidos de América. En todo lo que ellos estaban interesados era en la ‘posición’, lo que hace muy difícil para el Presidente presentar un caso en sus méritos. ¡75,000,000 votes!”, añadió el republicano en otro mensaje que también fue marcado como no confiable por los operadores de Twitter.

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

De paso, Trump aprovechó para atacar nuevamente al hijo de su contrincante Joe Biden, Hunter, con alusiones a la investigación federal en su contra por delitos fiscales y el proceder del fiscal general William Barr.

“¿Por qué Bill Bar no reveló la verdad públicamente antes de la Elección, sobre Hunter Biden. Joe estaba mintiendo en el escenario del debate de que no había nada malo o no estaba pasando nada- la Prensa confirmó. Una gran desventaja para los respublicanos en las encuestas”, planteó el presidente saliente.

Why didn’t Bill Barr reveal the truth to the public, before the Election, about Hunter Biden. Joe was lying on the debate stage that nothing was wrong, or going on – Press confirmed. Big disadvantage for Republicans at the polls! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

La decisión del máximo tribunal ayer descartó anular los resultados en cuatro estados en disputa en los que perdió el actual presidente, en un intento de revertir la tendencia a favor del demócrata.

En su resolución, los magistrados señalaron: “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en sobre la forma en que otro estado lleva a cabo sus elecciones”. Los jueces además determinaron que todas las demás mociones pendientes se desestiman como improcedentes.

La moción presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, planteaba que los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin utilizaron la pandemia de coronavirus para justificar la omisión de leyes electorales federales y estatales y la aprobación ilegal de cambios de último minuto para de esta formar alterar los resultados de las elecciones generales.

El recurso legal buscaba que la Corte Suprema impidiera que los respectivos representantes voten en el colegio electoral este próximo 14 de diciembre para oficializar el triunfo de Biden.