Sorteo de la Europa League: “Chucky” Lozano y el Napoli se enfrentarán al Granada en el duelo más atractivo

Los 32 mejores equipos de la Europa League ya conocieron a sus rivales en la siguiente ronda, la primera de eliminación directa. El sorteo designó grandes duelos entre los que destacan el Napoli vs. Granada.

El Napoli llegará al duelo contra el Granada en un gran momento, ocupando el tercer puesto de la tabla general de la Serie A, y con una de sus figuras con la mira afinada, ya que el “Chucky” Lozano suma 6 goles y dos asistencias en el torneo, su mejor récord desde que está con el equipo. Por su parte, el equipo español está sorprendiendo en La Liga, ya que ocupa el séptimo puesto de la competencia local, por encima del Barcelona.

Otros duelos atractivos serán el Benfica vs. Arsenal y el Manchester United vs. Real Sociedad. A continuación compartimos el listado de todos los enfrentamientos, que se realizarán el jueves 18 de febrero.

🔥 Round of 32 draw! 🔥

Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020