Novia rechaza anillo de compromiso por considerarlo demasiado barato

Cuando hay verdadero amor entre una pareja, nada más debiera importar entre ellos; sin embargo, no siempre es el caso y el factor económico puede llegar a pesar en la estabilidad de una relación.

Ejemplo de ello es la historia de una novia originaria de Reino Unido, quien ha sido duramente criticada en redes sociales por la terrible acción que tuvo en contra de su novio.

El hombre, de forma anónima, contó en Reddit como su pareja le rompió el corazón al rechazar el anillo de compromiso que le entregó pues lo consideró “demasiado barato”.

El novio narró que desde hacía un año, habían estado hablando de matrimonio. Igualmente, indicó que goza de un buen trabajo, por lo que pudo haber adquirido un anillo de más de $10,000 dólares; sin embargo, el coronavirus golpeó a varios miembros de su familia, a quienes tuvo que apoyar económicamente.

“Así que gasté $3,000 en un pequeño anillo de oro blanco con diamantes y un zafiro (su piedra de nacimiento). Y al inicio estaba muy feliz hasta que su madre (quien es joyera) dijo que era un anillo barato”, indicó el hombre.

“Entonces me lo regresó y me acusó de no valorarla y lo que hace por mí. Me siento terrible, ella no me habla, sus papás me acusan de tratarla como basura barata… He tratado de explicarles pero no me escuchan y exigen que le dé un anillo equivalente al 10% de mi sueldo. ¿Soy un idiota por el anillo que compré?”, agregó.

“Por supuesto las reacciones de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar y se le fueron encima a la novia llamándola “interesada”, “malagradecida” y “poco comprensiva”.