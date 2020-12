Varios sectores apoyan propuesta para nuevo cheque de estímulo de $1,200, pero hay un problema

En medio de las conversaciones entre demócratas y republicanos por un nuevo paquete económico antes de fin de año, el senador Bernie Sanders revivió el tema por la aprobación de un nuevo cheque de estímulo de $1,200.

El político incluso presentó la semana pasada una enmienda junto al republicano Josh Hawley para la ley de gastos y así incluir nuevos pagos directos a individuos y familias.

“El Congreso no se puede ir a casa para las festividades de Navidad hasta que pasemos legislación que provea para pagos directos de $1,200 a los adultos de la clase trabajadora, $2,400 para parejas, y $500 por menores (dependientes)”, tuiteó Sanders este lunes.

Congress cannot go home for the Christmas holidays until we pass legislation which provides a $1,200 direct payment to working class adults, $2,400 for couples, and a $500 payment to their children.

