Anciana murió arrollada en su silla de ruedas en Nueva York

Una mujer de 86 años que viajaba en silla de ruedas murió tras ser atropellada por un automóvil en el centro de Buffalo (NY).

El accidente ocurrió en Ellicott Street y Virginia Street poco después de las 5 p.m. del viernes. La víctima no identificada fue llevada al Erie County Medical Center, donde falleció horas después.

Los investigadores de accidentes dicen que un vehículo estaba girando a la izquierda cuando golpeó a la señora. El incidente sigue bajo investigación y se dice que el conductor del automóvil ha sido cooperativo con la policía local, informó NBC News.

