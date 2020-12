“Si fuera legal, podría matarlo en el ring”: Gennady Golovkin lanza advertencia para Óscar de la Hoya

El exboxeador y ahora promotor Óscar de la Hoya habló recientemente sobre su posible regreso al cuadrilátero y mencionó que le gustaría ir contra el campeón de la FIB, el cual es Gennady Golovkin, y agregó que sería una pelea fácil, dichos que molestaron al kazajo.

“¿Sabes lo fácil que sería GGG para mí? Oh, Dios mío. Siempre hice un buen tiro y siempre destrocé a peleadores como él. En mi mente sería así de fácil”, expresó Golden Boy hace unas semanas para Boxing Scene.

En respuesta, Gennady Golovkin se fue al extremo y expresó que podría matarlo cuando se le cuestionó qué opinaba sobre el desafío del mexicoamericano.

“Ya conoces a Oscar, sabes lo sucia que tiene la boca. Todo lo que involucra a Gennady Golovkin para él es una pesadilla. Él puede decir lo que sea. Pero déjame decirlo de esta manera: si tuviera la oportunidad de matar legalmente a una persona en el ring, podría aprovecharla“, advirtió en entrevista para la AFP.

