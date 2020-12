Alexa Dellanos luce sus piernas y caderas tomando sol en bikini hilo dental

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El erotismo y sensualidad de la guapa Alexa Dellanos volvió a manifestarse en una reciente publicación de alto impacto que la joven aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, La hija de la conductora Myrka Dellanos dejó con la boca abierta a sus más de dos millones de seguidores tras subir unas instantáneas donde se le ve tomando sol y luciendo sus piernas y caderas con un bikini negro tipo hilo dental a la orilla de una lujosa piscina.

“Only thing you can take from me is notes”, escribió como epígrafe en la serie de cinco fotos que en pocas horas han recaudado miles de ‘me gusta’ y cientos de halagos.

Previamente, la modelo también causó revuelo en la red social con otro bikini rosado que dejó poco a la imaginación debido a lo diminuto de su tanguita.