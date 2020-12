Joven visitante murió al caer 80 pies en el famoso Gran Cañón

Jaiquan Carter, residente de Arizona de 23 años, murió después de caer 80 pies (24 metros) por un sendero en el Gran Cañón.

El joven caminaba por el sendero “South Kaibab Trail” sobre el “Black Bridge” en el famoso parque la madrugada del martes cuando murió, dijo el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Los funcionarios fueron notificados de la fatalidad alrededor de las 7:40 a.m. del martes. NPS y la Oficina del Médico Forense del Condado Coconino están investigando el incidente.

Según el portal MyGrandCanyonPark.com, alrededor de una docena de personas mueren en el parque cada año, la mayoría por deshidratación o golpes de calor.

En julio, una mujer también de Arizona de 59 años pereció cuando intentaba tomar una foto en el parque. Un mes antes, en junio, una mujer de California murió después de colapsar en una pendiente de 114 grados en el cañón, resumió New York Post.

