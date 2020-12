Victoria federal para trabajador de Amazon despedido por protestar en Nueva York; 19 mil empleados contagiados en la pandemia

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de EE.UU. determinó que Amazon despidió ilegalmente a Gerald Bryson, un empleado que alertó sobre la seguridad en el lugar de trabajo en Staten Island (NYC), al comienzo de la pandemia COVID-19.

Bryson estaba liderando una protesta frente al almacén de la empresa el 6 de abril y tuvo una disputa con otra trabajadora. Más tarde, Amazon lo despidió alegando que había violado su política de lenguaje vulgar, según su abogado, Frank Kearl.

En un comunicado, Amazon dijo que Bryson fue “presenciado por otros empleados acosando e intimidando a una compañera de trabajo”. Si bien respeta los derechos de los trabajadores a protestar, Amazon afirmó que eso no les da impunidad cuando actúan incorrectamente.

En junio, Bryson presentó una queja por práctica laboral injusta acusando a Amazon de despedirlo por protestar las condiciones de trabajo, lo que está protegido por la ley. El jueves, un portavoz de la NLRB dijo que el caso tenía mérito.

La decisión marca al menos la segunda vez que la Junta alega que Amazon ha violado la ley laboral durante la pandemia, algo que la compañía está impugnando.

Amazon ahora tiene la oportunidad de resolver el cargo, potencialmente reinstalando a Bryson y ofreciendo pago perdido, o la Junta entablará un caso contra la compañía.

“Esperamos compartir los hechos de este caso ante un juez de derecho administrativo en caso de que la NLRB presente una queja”, alegó Amazon.

Aunque la compañía afirma que ha tomado medidas para mantener seguros a los trabajadores durante la pandemia, incluida la adición de controles de temperatura y la exigencia de distanciamiento social en las instalaciones, más de 19 mil de sus empleados han contraído COVID-19, y algunos han exigido el cierre de los almacenes.

Kearl, abogado de Bryson, afirmó que “El objetivo de Amazon al despedirlo era evitar que los trabajadores se organizaran” y significabó que él “tuvo que pasar por una pandemia sin ingresos. La injusticia de eso es exasperante”, citó Reuters.

Jeff Bezos, dueño de la compañía, es considerado el hombre más rico del mundo. Su esposa MacKenzie Scott, la mujer más rica del planeta, afirmó el martes que ha donado más de $4 mil millones de dólares durante los últimos cuatro meses a cerca de 384 organizaciones sin fines de lucro.

